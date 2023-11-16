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Сегодня, 20:49

Пименов рассказал о высокой физической нагрузке во время работы с детьми

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов отметил, что физическая нагрузка во время работы с детьми выше, чем когда он играл на профессиональном уровне.

«Физическая нагрузка во время работы с детьми выше, чем когда я играл на профессиональном уровне. Там были полтора часа матча — и свободен, один день — выходной. А тут приходится проводить на поле по шесть, да еще и автограф-сессии со всеми желающими. Это еще часа полтора. И все время ты на ногах. Я уже не говорю о фотосессиях с командами. Болит все. С другой стороны, тем самым мы тоже держим себя в тонусе», — цитирует Пименова RT.

Пименов выступал за такие команды, как «Локомотив», «Мец», «Алания», «Динамо» (Москва и Минск). 41-летний россиянин является двукратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России и обладателем Суперкубка страны. Карьеру игрока он завершил в 29 лет.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1231991-pimenov-nagruzka-deti-uroven
Руслан Пименов
Футбол
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