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Сегодня, 08:27

Пименов считает, что Чалов, Промес и Клаудиньо могут побороться за звание лучшего игрока нового сезона

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Динамо» Руслан Пименов предположил, кто может стать лучшим футболистом сезона-2023/24 после ухода форварда «Зенита» Малкома.

«С уходом из РПЛ Малкома, который признан игроком сезона, считаю, лучшими игроками могут стать Федор Чалов, Клаудиньо и Промес. Армеец заметно прогрессирует в таком компоненте, как зрелость: он демонстрирует уровень европейского футбола. Клаудиньо — мой любимчик, однозначно один из лучших. Он всегда стабилен, но ему нужен помощник», — цитирует Пименова RT.

Малком выступал за «Зенит» с 2019 года. Этим летом 26-летний бразильский футболист перешел в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро, что сделало его самым дорогим футболистом в истории российского футбола.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1185467-chalov-promes-klaudino-futbol-napadayuschie
Квинси Промес
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Руслан Пименов
Федор Чалов
Футбол
РПЛ
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