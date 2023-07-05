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Сегодня, 14:09

Пименов считает, что «Динамо» будет крайне тяжело попасть в тройку по итогам нового сезона РПЛ

Алина Савинова
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Бывший форвард «Динамо» Руслан Пименов поделился ожиданиями от выступления бело-голубых в новом сезоне чемпионата России.

«Буду надеяться, что «Динамо» попадет в тройку по итогам нового сезона, но это будет крайне тяжело сделать. Все зависит от готовности команды, а также от того, какой фундамент на сезон заложит Личка», — приводит «РБ Спорт» слова Пименова.

В минувшем сезоне «Динамо» заняло 9-е место в турнирной таблице РПЛ. В июне московскую команду возглавил Марцел Личка, который ранее был главным тренером «Оренбурга».

В первом туре нового сезона чемпионата России, который стартует 21 июля, бело-голубые сыграют с «Краснодаром».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ruslan-pimenov-dinamo-budet-krajne-tyazhelo-popast-v-trojku-po-itogam-novogo-sezona-rpl/
Руслан Пименов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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