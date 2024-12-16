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Сегодня, 13:30

Пименов — об интересе «Динамо» к Глебову: «Его покупка создаст конкуренцию во вред»

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Бывший нападающий «Динамо» и сборной России Руслан Пименов в комментарии «СЭ» поделился мнением об интересе к полузащитнику «Ростова» Данилу Глебову со стороны московского клуба.

«У «Динамо» с опорниками все нормально. Мне кажется, Фомин тянет по уровню. Глебова нужно покупать, если только Чавеса будут продавать. Его покупка создаст конкуренцию во вред. Слишком много хороших игроков на одну позицию», — сказал Пименов «СЭ».

В этом сезоне 25-летний Глебов сыграл за клуб в 23 матчах во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

Дарик Агаларов

Данил Глебов
Руслан Пименов
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
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