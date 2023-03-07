Пименов считает, что игра за сборную Армении поможет Тикнизяну уехать в Европу

Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов поделился мнением о вызове защитника красно-зеленых Наира Тикнизяна в сборную Армении.

«Если бы Наир усердно работал, он мог бы попасть в сборную России. Но сборная Армении — это его выбор. Там Тикнизян может играть в международных матчах, показать себя, чтобы в дальнейшем уехать в Европу», — приводит слова Пименова «РБ Спорт».

7 марта стало известно, что 23-летний защитник получил вызов сборную Армении на матч квалификации Евро-2024 против Турции. Встреча состоится 25 марта.

В текущем сезоне Тикнизян провел 18 матчей в РПЛ, в которых отметился тремя результативными передачами.