0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:50

Пименов считает, что игра за сборную Армении поможет Тикнизяну уехать в Европу

Telegram Дзен

Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов поделился мнением о вызове защитника красно-зеленых Наира Тикнизяна в сборную Армении.

«Если бы Наир усердно работал, он мог бы попасть в сборную России. Но сборная Армении — это его выбор. Там Тикнизян может играть в международных матчах, показать себя, чтобы в дальнейшем уехать в Европу», — приводит слова Пименова «РБ Спорт».

7 марта стало известно, что 23-летний защитник получил вызов сборную Армении на матч квалификации Евро-2024 против Турции. Встреча состоится 25 марта.

В текущем сезоне Тикнизян провел 18 матчей в РПЛ, в которых отметился тремя результативными передачами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ruslan-pimenov-proyaviv-sebya-v-sbornoj-armenii-tiknizyan-mozhet-uehat-igrat-v-evropu/
Наяир Тикнизян
Руслан Пименов
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Два матча РПЛ — два судейских скандала. Сегодня арбитр «украл» у «Спартака» два гола
Турецкий провал, критика интервью, встреча с Карпиным... Хет-трик Дзюбы можно было предсказать
Добровольцы получат документы ветерана боевых действий единого образца
В ДНР рассказали о положении российских сил в Артемовске
Против блогера Лерчек и ее мужа возбудили дело за неуплату налогов на 300 млн рублей
Reuters рассказало о просьбе Киева поставить кассетные боеприпасы МК-20
Популярное видео
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гаврилов: «Игроки «Зенита» будут фраерами, если растеряют такое преимущество»

Мостовой: «Тикнизян понимает, что ему вряд ли придется играть на российскую сборную»