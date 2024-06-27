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Сегодня, 09:06

Пименов: «Чтобы «Локомотив» выполнил задачи в новом сезоне, нужно сохранить Миранчука»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок «Локомотива» Руслан Пименов поделился мнением о том, нужно ли клубу предложить новый контракт полузащитнику Антону Миранчуку.

«Думаю, перед «Локомотивом» в новом сезоне будут стоять большие задачи. Чтобы их выполнить, клубу нужно сохранить Антона Миранчука. Если больших задач не будет, значит, его отпустят», — приводит слова Пименова «РБ Спорт».

Как стало известно «СЭ», «Локомотив» готов выйти за пределы внутреннего правила потолка зарплат для сохранения Миранчука.

В сезоне-2023/24 28-летний полузащитник провел 38 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 7 голевых передач. Контракт игрока с железнодорожниками рассчитан до конца июня.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ruslan-pimenov-chtoby-lokomotiv-vy-polnil-zadachi-v-novom-sezone-nuzhno-sohranit-miranchuka/
Антон Миранчук
Руслан Пименов
ФК Локомотив (Москва)
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