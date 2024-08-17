Пименов о матче «Локомотив» — ЦСКА: «Думаю, будет ничья»

Бывший игрок «Локомотива» Руслан Пименов поделился ожиданиями от матча 5-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Для «Локомотива» это будет проверка. ЦСКА — это хорошая команда, но неожиданно теряющая очки на старте сезона. Хотя для нас это были мини-фавориты чемпионата, которые могут навязать конкуренцию «Зениту». В этой встрече сложно назвать фаворита, потому что «Локомотив» здорово играет молодежью и делает результат, но и у Николича будет противостояние с «Локомотивом». Думаю, будет ничья», — приводит слова Пименова Metaratings.ru.

Матч ЦСКА — «Локомотив» пройдет 18 августа и начнется в 17:30 мск.