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Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов считает, что московскому клубу нужно было попытаться сохранить полузащитника Жоау Мариу, который выступал за команду на правах аренды из «Интера» в сезоне-2019/20.
«Жоау Мариу — один из самых сильных легионеров «Локомотива». Я всегда хотел, чтобы он остался в клубе. Это вина руководства, что его не выкупили? Такого сказать не могу, потому что не знаю условий трансфера, но его нужно было оставлять», — приводит «РБ Спорт» слова Пименова.
Жоау Мариу забил 1 гол и сделал 7 результативных передач в 22 матчах за «Локомотив».