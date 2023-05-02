Пименов: «Малком сможет заиграть в «Арсенале», но лучше ему себя попробовать в чемпионате Испании или Германии»

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов предположил, смог бы форвард «Зенита» Малком проявить себя в лондонском «Арсенале».

«Конечно, Малком сможет заиграть в «Арсенале». На мой взгляд, ему лучше себя попробовать в чемпионате Испании или Германии», — приводит «РБ Спорт» слова Пименова.

Ранее журналист Педру Алмейда сообщил, что летом Малком может перейти в лондонский клуб.

В текущем сезоне РПЛ Малком принял участие в 25 матчах, в которых отметился 22 голами и 7 результативными передачами.