КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:03

Пименов: «Малком сможет заиграть в «Арсенале», но лучше ему себя попробовать в чемпионате Испании или Германии»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов предположил, смог бы форвард «Зенита» Малком проявить себя в лондонском «Арсенале».

«Конечно, Малком сможет заиграть в «Арсенале». На мой взгляд, ему лучше себя попробовать в чемпионате Испании или Германии», — приводит «РБ Спорт» слова Пименова.

Ранее журналист Педру Алмейда сообщил, что летом Малком может перейти в лондонский клуб.

В текущем сезоне РПЛ Малком принял участие в 25 матчах, в которых отметился 22 голами и 7 результативными передачами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ruslan-pimenov-malkom-smozhet-zaigrat-v-arsenale-no-luchshe-emu-perejti-v-ispaniyu-ili-germaniyu/
Малком Филипе (Малком)
Руслан Пименов
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Зенит
3
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Евсеев возглавил «Факел», это 17-я смена тренера в сезоне. Будет рекорд РПЛ?
«Флорида» обыграла «Бостон» и вышла во второй раунд плей-офф
Мать подозреваемого в убийстве дочери опровергла его виновность
Путин распорядился праздновать День молодежи в последнюю субботу июня
Российский комплекс «Штурм-С» остановил атаку танков ВСУ
Венгерский мэр потребовал от украинцев уехать после нападений на девушек
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: «Зенит» — «Спартак» и другие матчи
Петржела: «Спартак» мог бы сделать чемпионский коридор для «Зенита», но команды ненавидят друг друга"
Хусаинов согласился со словами Карпина о предвзятой работе арбитров: «Левников показал предел цинизма»
Каманцев рассказал, как относится к критике судей со стороны игроков РПЛ
Гаджиев не видит смысла менять Абаскаля на Николича
Бышовец считает, что работа в «Динамо» стала вызовом для Йокановича
Онопко — об эмоциях после матча со «Спартаком»: «Я тренер, поэтому защищать игроков — моя обязанность»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Перейры заявил, что переход аргентинца в «Спартак» летом возможен

Онопко: «Если меня тронули на улице, то я дам сдачи. Так воспитывают во дворах»