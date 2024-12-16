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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 13:50

Пименов — об Угальде: «Убери Барко — он перестанет забивать, а мы начнем его снова критиковать»

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Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов в комментарии «СЭ» поделился мнением об игре футболистов «Спартака» Манфреда Угальде и Эсекьеля Барко.

«Спартаку» нужен был игрок, который мог бы взаимодействовать с Угальде. Манфред — зависимый игрок, ему необходим партнер, с которым он может обстучаться в стенку, быть с ним на одной волне. С приходом Барко Угальде расцвел. Убери аргентинца — Манфред перестанет забивать, а мы начнем его снова критиковать», — сказал Пименов «СЭ».

За 18 матчей текущего сезона РПЛ 22-летний Угальде забил 15 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в 14 миллионов евро.

25-летний Барко провел 17 матчей в чемпионате России, в которых отличился 8 забитыми мячами и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 14 миллионов евро.

Дарик Агаларов

3
Манфред Угальде
Руслан Пименов
ФК Спартак (Москва)
Эсекьель Барко
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