Пименов — об Угальде: «Убери Барко — он перестанет забивать, а мы начнем его снова критиковать»

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов в комментарии «СЭ» поделился мнением об игре футболистов «Спартака» Манфреда Угальде и Эсекьеля Барко.

«Спартаку» нужен был игрок, который мог бы взаимодействовать с Угальде. Манфред — зависимый игрок, ему необходим партнер, с которым он может обстучаться в стенку, быть с ним на одной волне. С приходом Барко Угальде расцвел. Убери аргентинца — Манфред перестанет забивать, а мы начнем его снова критиковать», — сказал Пименов «СЭ».

За 18 матчей текущего сезона РПЛ 22-летний Угальде забил 15 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в 14 миллионов евро.

25-летний Барко провел 17 матчей в чемпионате России, в которых отличился 8 забитыми мячами и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 14 миллионов евро.

Дарик Агаларов