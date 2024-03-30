Пименов: «У «Зенита» один соперник — сам «Зенит»

Бывший форвард сборной России Руслан Пименов поделился мнением о чемпионской гонке в текущем сезоне РПЛ. Он считает, что у «Зенита» не осталось конкурентов в борьбе за чемпионство.

«У «Зенита» один соперник — сам «Зенит». Это явный фаворит чемпионата. Хочется конкуренции? Кто мешает московским командам делать эту конкуренцию», — приводит «РБ Спорт» слова Пименова.

30 марта «Зенит» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1) в матче 22-го тура РПЛ. Сине-бело-голубые с 41 очком продолжают лидировать в турнирной таблице чемпионата России. На втором месте располагается «Краснодар», у которого 39 баллов. Тройку сильнейших замыкает «Динамо» (38).