Пименов: «Зениту» нужно обновлять состав. Тяжело настраивать бразильцев, которые все выиграли»

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов поделился мнением о проблемах «Зенита» в текущем розыгрыше РПЛ.

«Зенит» ждет большая работа по выходу из ситуации, в которой команда оказалась. Понятно, что все к этому шло, но уровень мастерства позволял быть на первом месте. Сейчас мы видим, что этого уже не хватает.

Уже нужно обновлять состав. Тяжело настраивать бразильцев, которые все выиграли и думают, что не прикладывая сто процентов сил можно победить», – приводит слова Пименова Metaratings.

«Зенит» (51 очко) занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 28 туров, отставая от лидирующего «Динамо» на два очка. Команда Сергея Семака ранее выигрывала чемпионат России в пяти сезонах подряд.