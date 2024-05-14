Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:48

Пименов: «Зениту» нужно обновлять состав. Тяжело настраивать бразильцев, которые все выиграли»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов поделился мнением о проблемах «Зенита» в текущем розыгрыше РПЛ.

«Зенит» ждет большая работа по выходу из ситуации, в которой команда оказалась. Понятно, что все к этому шло, но уровень мастерства позволял быть на первом месте. Сейчас мы видим, что этого уже не хватает.

Уже нужно обновлять состав. Тяжело настраивать бразильцев, которые все выиграли и думают, что не прикладывая сто процентов сил можно победить», – приводит слова Пименова Metaratings.

«Зенит» (51 очко) занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 28 туров, отставая от лидирующего «Динамо» на два очка. Команда Сергея Семака ранее выигрывала чемпионат России в пяти сезонах подряд.

Источник: Metaratings
Руслан Пименов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
0
Читайте также
Валиева впервые заявлена на ледовое шоу после дисквалификации за допинг
Повышение лимитов СБП с 1 мая: что нужно знать и сколько переводить
Деркач сообщил об установлении причастной к подрыву «Северных потоков» группы
Ничушкин влетел на полугодичный бан и взбесил Америку. Русскую звезду НХЛ поймали на наркотиках?
Радоница — «окликание» покойников: поминовение о Царствии Небесном, что нельзя делать
Песков заявил о нервозности на Западе из-за СВО
Популярное видео
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Радимов о борьбе за выживание в РПЛ: «Многие накосячили в этом году прилично»