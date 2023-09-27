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Сегодня, 19:04

Пименов считает Газзаева, Романцева и Семина лучшими российскими тренерами

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов отреагировал на новость о том, что советский специалист Валерий Лобановский вошел в топ-10 лучших тренеров мира по версии FourFourTwo.

«Лобановский вошел в десятку лучших тренеров — это уже хорошо, и я с этим согласен. Помимо него, в отечественном футболе были Романцев, Семин, Газзаев... Выделить кого-то одного невозможно, каждый отличается своей методикой и имеет свой подход», — цитирует RT Пименова.

Лобановский занял 10-е место в рейтинге лучших тренеров по футболу всех времен. Помимо него, в топ-100 вошли еще два советских специалиста: Виктор Маслов (34-е место) и Гавриил Качалин (67-е место). Возглавил список шотландский тренер Алекс Фергюсон, работавший с «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1209330-pimenov-gazzaev-romancev-syomin
Олег Романцев
Руслан Пименов
Футбол
Валерий Газзаев
Валерий Лобановский
Юрий Семин
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