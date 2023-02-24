0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:12

Пименов считает «Спартак» самым популярным клубом в России

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов ответил на слова Андрея Аршавина о том, что самым популярным клубом в России является «Зенит».

«Ну, а что он мог еще сказать? На самом деле, «Спартак» самый популярный клуб страны. Мы же ездим по России, видим, сколько болельщиков приходит со спартаковскими шарфами в каждом регионе — от Петропавловска-Камчатского до Калининграда. Самым популярным «Зенит» был в Мончегорске, это под Мурманском», — приводит «РБ Спорт» слова Пименова.

На данный момент «Зенит» с 42 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, а «Спартак» идет вторым — 36 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ruslan-pimenov-samy-j-populyarny-j-klub-v-rossii-spartak-zenit-populyaren-v-monchegorske/
Андрей Аршавин
Руслан Пименов
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Два молодых российских волейболиста-пляжника скончались после ДТП в Краснодарском крае
Выступления под нейтральным флагом — предательство?
Минобороны Украины распорядилось отправить в зону СВО сотрудников военкоматов
МО сообщило о гибели летчика в результате крушения Су-25 в Белгородской области
78% россиян назвали искренним послание Путина Федеральному собранию
Экс-советник Трампа заявил о сохранении Путиным разрушаемых на Западе ценностей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сычев: «Сейчас смотреть на место, которое занимает «Локомотив», печально»