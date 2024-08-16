Пименов уверен в победе «Динамо» над «Крыльями»

Бывший нападающий московского «Динамо» Руслан Пименов поделился ожиданиями от матча бело-голубых против «Крыльев Советов» в пятом туре РПЛ.

«Динамо» — фаворит в этом матче. «Крылья» пока показывают некачественный футбол, «Динамо» же, несмотря на поражение от «Зенита», выглядит предпочтительнее. «Крылья» играют в открытый футбол, как и «Динамо», поэтому обе команды могут забить, но выиграет «Динамо», — цитирует Пименова Metaratings.

Матч между «Динамо» и «Крыльями» пройдет на ВТБ Арене в Москве 17 августа. Начало — в 17.00 по московскому времени.