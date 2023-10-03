Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 05:08

Пименов: «Возможно, Карпин хочет обсудить с Джикией переход в «Ростов»

Сергей Разин
корреспондент
Георгий Джикия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший форвард сборной России Руслан Пименов прокомментировал состав национальной команды на предстоящие октябрьские сборы.

«Хоть у Джикии и нет сейчас игровой практики, возможно, что главный тренер хочет поговорить с ним о планах на будущее. Если он действительно потерял свое место в составе «Спартака», возможно, что Карпин хочет обсудить с ним переход в «Ростов» — как вариант. Касаемо вызова Алексея Миранчука — у нас в целом не так много футболистов, которые выступают за границей, пусть даже у него и нет сейчас постоянной игровой практики. Он достаточно квалифицированный спортсмен и один из лучших в стране. Иван Сергеев — крайне разноплановый нападающий, и на данный момент он опаснее Соболева и Чалова внутри штрафной площадки. Александр хорош в действиях на втором этаже, а Федор неплох, скорее, в подыгрыше. Завершитель в лице Вани просто необходим сборной», — приводит слова Пименова RT.

Россия 12 октября проведет товарищеский матч с Камеруном в Москве, а также 16 октября встретится с Кенией в Турции.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1211421-pimenov-karpin-dzhikiya
Валерий Карпин
Георгий Джикия
Руслан Пименов
Сборная России по футболу
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Обсудить
Читайте также
Каррера сообщил о готовности возглавить «Спартак» в случае отставки Абаскаля
«Аль-Иттихад» отказался играть с «Сепаханом» из-за бюста генерала Сулеймани на стадионе
Жителя Камчатки лишили гражданства РФ за экстремистские призывы
Словацкая оперная певица Патриция Янечкова скончалась на 26-м году жизни
Врач перечислила худшие продукты для сосудов
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бистрович: «Игнашевич всегда был очень профессиональным футболистом. Таким же и остается, став тренером»

Бистрович: «Понимал, что у меня может быть не так много игрового времени в ЦСКА»