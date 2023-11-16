Пименов назвал лучшего отечественного футболиста-аналитика: «Мне интересно послушать Аршавина»

Бывший футболист сборной России Руслан Пименов ответил на вопрос об игроках, которые завершили карьеру и сейчас проявляют себя в роли аналитиков.

«На телевидении выступает очень узкий круг бывших футболистов. Возможно, коллеги обидятся, но мне интересно послушать Аршавина. Мы с ним одного года рождения и по-спортивному мыслим одинаково. Да и когда выходим на поле, понимаем друг друга. Другие, например Билялетдинов и Сычев, вовсе никуда не ходят. Зато Владимира Быстрова знают абсолютно все и просят автографы. Он сейчас очень популярен именно благодаря работе в студии. Если бы дети его увидели на мастер-классе, сразу бы облепили. Вспоминают его известный диалог с Магомедом-Шапи Сулеймановым: «Алло, это Володька». Причем половина его обожает, а половина не любит, но равнодушных нет — искренность и эмоциональность подкупают зрителей», — цитирует Пименова RT.

Летом этого года Андрей Аршавин вместе с Дмитрием Сычевым и Александром Мостовым начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС.