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Сегодня, 16:36

Пименов высказал мнение о работе Семака на посту главного тренера «Зенита»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива», «Динамо» и сборной России Руслан Пименов высказал мнение о работе Сергея Семака на посту главного тренера «Зенита».

«Что особенного в Семаке? Сам задался этим вопросом и общался с «верхушкой» питерского клуба. Помимо Сергея Богдановича, был выбор с иностранцами, причем именитыми, которые сейчас в топ-лигах. Могу сказать одно: Семака вели, за ним следили, и все его знают как футболиста. По опыту работы в небольших клубах «Зенита» этого устроило. Конечно, контракт был подписан не на 5-10 лет, а на год-два. Чтобы смотреть, справится ли с именитыми иностранными футболистами и с русскими игрокам, которых надо держать в одной команде. Чтобы никто не обижался и в порядке был микроклимат в клубе. Семак справился! В «Спартаке» дали Каррере один год работать, потом пошли бизнес-стратегии. В «Зените» такого нет. В клубе есть четкие разграничения: Семак отвечает за результат в футболе, Медведев отвечает за функционал, Аршавин — за молодежный футбол. Все это дает свои плоды! Потому что все делается правильно. И есть вертикаль — от руководства до людей, работающих в поле», — приводит слова Пименова Sport24.

После 17 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка.

4 марта «Зенит» встретится с «Пари НН». Начало — в 16:30 по мск.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-04-pimenov-v-spartake-dali-karrere-god-rabotat-potom-poshli-biznes-strategii-a-v-zenite-chetkiye-razgranicheniya
Руслан Пименов
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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