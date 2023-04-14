Пименов завяил, что Пиняев прогрессирует в «Локомотиве»

Экс-футболист «Локомотива» Руслан Пименов оценил игру Сергея Пиняева за железнодорожников в последних матчах чемпионата и FONBET Кубка России.

«Очевидно, что Пиняев прогрессирует в «Локомотиве». Но матч с «Зенитом» показал, что Сергею нужно добавлять в оборонительных действиях. Тогда он будет футболистом с приставкой «супер», а сейчас у Пиняева очень хорошие действия только в атаке», — приводит слова Пименова «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 Пиняев провел 8 матчей за «Локомотив» и забил один мяч.