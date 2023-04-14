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Сегодня, 21:48

Пименов завяил, что Пиняев прогрессирует в «Локомотиве»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист «Локомотива» Руслан Пименов оценил игру Сергея Пиняева за железнодорожников в последних матчах чемпионата и FONBET Кубка России.

«Очевидно, что Пиняев прогрессирует в «Локомотиве». Но матч с «Зенитом» показал, что Сергею нужно добавлять в оборонительных действиях. Тогда он будет футболистом с приставкой «супер», а сейчас у Пиняева очень хорошие действия только в атаке», — приводит слова Пименова «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 Пиняев провел 8 матчей за «Локомотив» и забил один мяч.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ruslan-pimenov-pinyaev-progressiruet-v-lokomotive-no-emu-nado-dobavlyat-v-oboronitel-ny-h-dejstviyah/
Руслан Пименов
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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