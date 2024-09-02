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Сегодня, 22:05

Пименов: «Антону Миранчуку нужно самому подумать о себе, а не надеяться на помощников»

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Бывший футболист «Локомотива» Руслан Пименов заявил, что Антону Миранчуку не нужно терять лучшие годы футбольной карьеры в ожидании большой зарплаты.

— Почему Антон Миранчук не может найти себе команду? Нет объяснения, никакого. Мы можем только фантазировать о том, что у него большие запросы по зарплате. Да, он недешевый игрок. Но время «тик-так» и терять лучшие футбольные годы из-за того, что ждешь зарплату и якобы держишь марку, наверное, неверно, — рассказал Пименов «КП Спорт».

Также бывший футболист сборной России отметил, что Миранчуку нужно взять в свои руки свою дальнейшую судьбу.

— Мы не знаем, что там творится. Я бы сказал, что нужно самому подумать о себе. Не на помощников надеяться, а самому принять решение. Возраст у Антона самый игровой, когда приходит понимание футбола. Плюс, брат Лигу Европы выиграл — хочется соответствовать. Стоит принимать радикальные меры, чтобы не терять золотое игровое время, — отметил Пименов.

Контакт Антона Миранчука с «Локомотивом» закончился летом. Хавбек до сих пор находится без клуба в статусе свободного агента. Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что удивлен проблемам футболиста с поиском команды.

Источник: kp.ru
Антон Миранчук
Руслан Пименов
ФК Локомотив (Москва)
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