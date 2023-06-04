Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:47

Пименов заявил, что Дзюба принес огромную пользу «Локомотиву»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-футболист «Локомотива» Руслан Пименов сказал, как оценивает сезон железнодорожников.

«В этом сезоне у «Локомотива» было два разных круга. В первой части сезона можно поставить минус всей команде, а вторая часть просто супер. Надо отметить Дзюбу, он принес огромную пользу команде», — приводит слова Пименова «РБ Спорт».

«Локомотив» занял 8-е место в чемпионате России, набрав 45 очков.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» в зимнее трансферное окно. В мае железнодорожники объявили о продлении соглашения с 34-летним нападающим по схеме «1+1». Дзюба провел 11 матчей в РПЛ, забил 8 мячей и сделал 5 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ruslan-pimenov-dzyuba-prines-ogromnuyu-pol-zu-lokomotivu-vtoraya-chast-sezona-prosto-super/
Артем Дзюба
Руслан Пименов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
1
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Кто станет вторым и кто избежит стыков: что решается в последнем туре РПЛ
Звезда сборной Аргентины мечтает стать чемпионом мира по футгольфу. Этот вид спорта обожают Папен и Валуев
Немецкая туристка перепутала рейс и оказалась в Москве
В Мелитополе прозвучала серия взрывов
Троица — когда отмечают праздник в 2023, что можно и нельзя делать в этот день
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Обляков — Щенникову: «Легенда, лучший! Будет не хватать тебя, брат»

Президент «Оренбурга» заявил, что клуб скоро объявит о трех трансферах