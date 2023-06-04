Пименов заявил, что Дзюба принес огромную пользу «Локомотиву»

Экс-футболист «Локомотива» Руслан Пименов сказал, как оценивает сезон железнодорожников.

«В этом сезоне у «Локомотива» было два разных круга. В первой части сезона можно поставить минус всей команде, а вторая часть просто супер. Надо отметить Дзюбу, он принес огромную пользу команде», — приводит слова Пименова «РБ Спорт».

«Локомотив» занял 8-е место в чемпионате России, набрав 45 очков.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» в зимнее трансферное окно. В мае железнодорожники объявили о продлении соглашения с 34-летним нападающим по схеме «1+1». Дзюба провел 11 матчей в РПЛ, забил 8 мячей и сделал 5 результативных передач.