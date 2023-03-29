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Сегодня, 19:06

Пименов: «Лучшим игроком марта я выбрал бы Тюкавина»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов поделился мнением о выборе лучшего игрока марта в РПЛ.

По итогам голосования им стал форвард железнодорожников Артем Дзюба.

«Лучшим игроком марта я выбрал бы Тюкавина. Почему Дзюба так выглядит в 34 года в РПЛ? Артем хорош в штрафной, к тому же атакующая линия «Локомотива» выглядит убедительно. Еще уровень чемпионата упал, но смотреть его стало интереснее, потому что все команды РПЛ выровнялись по уровню, кроме «Зенита», — приводит «РБ Спорт» слова Пименова.

В марте Дзюба провел за «Локомотив» 3 матча, в которых забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ruslan-pimenov-dzyuba-horosho-vy-glyadit-v-lokomotive-no-ya-by-luchshim-igrokom-marta-nazval-tyukavina/
Артем Дзюба
Руслан Пименов
Футбол
РПЛ
Константин Тюкавин
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