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Сегодня, 13:12

Пименов заявил, что подготовка «Локомотива» вызывает у него сомнения

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов считает, что главный тренер московской команды Михаил Галактионов может ошибиться с подготовкой своих подопечных к весенней части сезона РПЛ.

«Команда готовится через мяч. Но у меня это вызывает большие сомнения. Хотя к Галактионову я отношусь позитивно. Для меня он — интересный тренер, за которым приятно наблюдать. Но не в этой ситуации. Сейчас надо отойти от своей идеи и сыграть 13 туров на результат, чтобы не вылететь из РПЛ. Фундаментальную физику мы не делаем. Мне очевидно, что сейчас футболистам «Локо» нужно «набегать форму». Когда «Локомотив» в 2002 году играл 20 игр на ноль, там по физике все были готовы. Даже те, кто не предрасположен к этому. Они терпели и держали нагрузки. Через мяч ты физику не наберешь. Сейчас красивый, академичный футбол для «Локомотива» ушел на второй план. Затащили себя на дно турнирной таблицы, оттуда надо как-то вылезать», — приводит слова Пименова «КП-Спорт».

После 17 туров «Локомотив» занимает 14-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).

Руслан Пименов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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