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Сегодня, 10:45

Пименов заявил, что рад продлению контракта Тюкавина с «Динамо»

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Экс-футболист московского «Динамо» Руслан Пименов высказался о форварде динамовцев Константине Тюкавине и его агенте Алексее Сафонове.

«Я рад за «Динамо» и Тюкавина, что контракт автоматически продлен. Хорошая новость и для клуба, и для его воспитанника. Понятно, что к Тюкавину есть интерес многих клубов, он самый дорогой актив, но считаю неправильным, когда агент выносит на публику какие-то претензии к клубу. Это может навредить и игроку, который читает прессу, и клубу, потому что в будущем станет сложнее вести переговоры. Это мое личное мнение», — приводит слова Пименова «РБ Спорт».

Ранее агент Тюкавина не исключил, что нападающий «Динамо» может уехать в Европу.

В сезоне-2023/24 21-летний Тюкавин провел за «Динамо» более 1200 минут. По условиям его контракта с бело-голубыми, рассчитанного до 30 июня 2024 года, при достижении данного показателя договор футболиста с клубом автоматически продлевается на 1 год.

Источник: РБ Спорт
Руслан Пименов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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