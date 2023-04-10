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Сегодня, 13:46

Пименов заявил, что «Зенит» выглядит недосягаемым для всех команд РПЛ

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов оценил игру железнодорожников в матче 22-го тура против «Зенита» (1:2).

«Зенит» выглядит недосягаемой командой для всех команд РПЛ. «Локомотив» понравился тем, что не бросил играть и пытался добыть очко до последней минуты. Уровень мастерства у «Зенита» выше. А кто, кому не пожал руку, это даже не стоит обсуждать", — приводит «РБ Спорт» слова Пименова.

«Зенит» сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка. «Локомотив» занимает 11-ю строчку, имея в активе 25 очков.

В следующем туре петербургская команда встретится с «Ростовом», а железнодорожники сыграют с «Оренбургом». Оба матча пройдут 16 апреля.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ruslan-pimenov-zenit-dlya-vseh-komand-rpl-nedosyagaemaya-komanda/
Руслан Пименов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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