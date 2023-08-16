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Пимента не участвовала в трансфере Захаряна в «Реал Сосьедад», но готова помочь с переходом в «Страсбур»

Микеле Антонов
Корреспондент
Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Известный агент Рафаэла Пимента все еще готова содействовать трансферу Арсена Захаряна в «Страсбур». Во вторник СМИ сообщили, что сделка по переходу в «Реал Сосьедад» по-прежнему не закрыта, а футболист тренируется с «Динамо» в Москве.

2 августа «СЭ» сообщил, что «Страсбур» предлагает за россиянина 10 миллионов евро плюс бонусы, больше платить французы не намерены.

«Рафаэла Пимента никак не связана с переговорами о переходе Захаряна в «Реал Сосьедад». В данном случае испанский клуб взаимодействовал напрямую с российской стороной. Пимента содействовала переходу Захаряна в «Страсбур». Предложение от французского клуба есть. На данный момент переговоры со «Страсбуром» на паузе», — сообщил «СЭ» источник, знакомый с ситуацией.

25 августа 2022 года известный журналист Джанлука Ди Марцио сообщил о том, что «Челси» направил предложение в «Динамо» по Захаряну и что над сделкой работает Пимента.

1 сентября того же года Пимента в разговоре с «СЭ» заявила о невозможности трансфера игрока из «Динамо» в «Челси» в летнее трансферное окно.

1 августа текущего года «Чемпионат» сообщил, что наследница Мино Райолы помогает Захаряну с трудоустройством в «Страсбур».

Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
ФК Реал Сосьедад
ФК Страсбур
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