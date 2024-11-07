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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 13:55

Пиняев и Педро вошли в топ-100 самых дорогих футболистов мира до 21 года по версии CIES

Руслан Минаев
Сергей Пиняев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Международный центр спортивных исследований (CIES) представил рейтинг самых дорогих футболистов мира в возрасте до 21 года.

В список из 100 игроков попали форвард «Локомотива» Сергей Пиняев, чью стоимость оценили в 22,3 миллиона евро, и нападающий «Зенита» Педро — 18,9 миллиона.

В первую тройку попали Ламин Ямаль («Барселона», 180,9 миллиона), Алехандро Гарначо («МЮ», 114,8) и Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ», 109).

Ранее четыре клуба РПЛ попали в рейтинг топ-100 команд мира с самым дорогим составом по версии CIES.

Ламин Ямаль
Сергей Пиняев
Футбол
Педро (Зенит)

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