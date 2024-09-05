Пиняев о поражении от «Краснодара»: «Наша команда никуда не взлетела, ни в каких небесах не парила»

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение от «Краснодара» в седьмом туре РПЛ (0:3).

«Рядовой матч, где мы уступили по результату. У нас была хорошая серия, но рано или поздно любые серии заканчиваются. Надеюсь, что теперь начнем новую успешную. Поражение спустило с небес на землю? Об этом говорит пресса, но я не соглашусь. Наша команда никуда не взлетала, ни на каких небесах не парила. Мы понимали, что лидируем, но прошло только шесть туров. А в сезоне РПЛ 30 матчей, дистанция долгая, все может поменяться в любой момент», — сказал Пиняев «СЭ».

«Локомотив» после семи туров занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 15 очками. В следующем туре железнодорожники сыграют на выезде с «Оренбургом». Матч состоится 14 сентября и начнется в 12.00 по московскому времени.

Полностью интервью с Сергеем Пиняевым читайте на сайте «СЭ».