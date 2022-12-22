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Сегодня, 10:15

Пиняев: «Надеюсь, моя история с «Манчестер Юнайтед» не закончена. Хочу оказаться в Европе»

Иван Торопцев
Корреспондент
Сергей Пиняев (в центре).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев ответил на вопрос о том, есть ли у него будущее в «Манчестер Юнайтед».

Ранее футболист неоднократно приезжал на стажировки в английский клуб.

«Закончена ли моя история с «Манчестер Юнайтед»? Наверное, нет, посмотрим. Они говорили, что подпишут меня, когда мне исполнится 18 лет? Мне уже 18, меня не подписали, значит, что-то не так было. Возможно, этого не было. Возможно, выдумали. Я не знаю. Планы на будущее? Я хочу оказаться в Европе. Будь то «Манчестер Юнайтед», или «Барселона», или любая другая команда. Хочу оказаться в Европе», — приводит «Комсомольская правда» слова Пиняева.

В сезоне-2022/23 Пиняев забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи в 15 матчах за «Крылья Советов». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 18-летнего россиянина в 3,5 миллиона евро.

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пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ: https://www.kp.ru/sports/futbol/sergej-pinyaev-rasskazal-pochemu-manchester-yunajted-ne-podpisal-s-nim-kontrakt/
Сергей Пиняев
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Манчестер Юнайтед
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