Пиняев: «Сейчас Глушенков — лучший российский футболист»

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев в интервью «СЭ» прокомментировал переход Максима Глушенкова в «Зенит».

— Летом было мнение, что после ухода Глушенкова из команды ты сможешь раскрыться в полной мере. Тем не менее все внимание к Батракову. Тебя не задевает такое отношение СМИ?

— Те, кто так говорил, видимо, сами очень этого хотели. Может, из-за излишнего своего желания пытаются надавить. Но на меня это никак не влияет. Мы в начале пути. Всех молодых игроков объединяет одно качество — нестабильность. Хочется больше работать над этим компонентом. А то, что повесили очередной ярлык на меня, отношусь к этому спокойно. Да, я играю достаточно давно, но мне 19 лет. Нужно делать маленькие шаги в развитии. Думаю, у меня достаточно времени, чтобы выйти на тот уровень, который от меня ждут. В каком возрасте Глушенков вышел на такой уровень?

— 25 лет.

— Вот. Максим, как и любой талантливый футболист, набил шишек. Далее он получил доверие, полностью его оправдал. Сейчас Глушенков — лучший российский футболист. Голову надо держать холодной, продолжать работу, и все будет хорошо при правильном подходе.

— Как отреагировал на уход Глушенкова в «Зенит»?

— Расстроился, конечно. Он очень сильный футболист, партнер и мой близкий друг. Этот выбор он уже сделал, я за него рад. Глушенков — молодец. Здорово, что у него все получается.

В текущем сезоне Глушенков провел семь матчей, в которых забил девять голов и сделал результативную передачу.

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