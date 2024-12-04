Пиняев назвал слово «драчун» вместо фамилии Дзюбы во время игры «Прочитай по губам»

Сегодня, 13:50
Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев во время игры «Прочитай по губам» рассмешил бывшего капитана сборной России Андрея Аршавина, сказав слово «драчун» вместо фамилии нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.
Во время игры 20-летний Пиняев должен был отгадать фразу «драка с Дзюбой», сидя в наушниках. Он правильно угадал слово «драка», но не распознал фамилию Дзюбы. Вместо этого Пиняев сказал слово «драчун». Ситуация вызвала смех у Аршавина.
В ноябре 2023 года журналист Иван Карпов сообщил, что между Дзюбой и Пиняевым произошла потасовка в раздевалке команды после матча 14-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком». Как утверждал источник, во время игры оба футболиста раскритиковали друг друга за действия на поле, а затем конфликт перенесся в раздевалку.