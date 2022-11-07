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Сегодня, 19:25

Пиняев назвал своей мечтой игру в Лиге чемпионов

Алина Савинова
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Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев рассказал, каким бы хотел видеть свое будущее.

«Хочу по итогу оказаться в Европе в большой команде и быть на самом высшем уровне. Все понимаем, что Лига чемпионов — стимул. Все хотят играть на высшем уровне, играть в топ-5 лиг и в Лиге чемпионов. Когда смотрю Лигу чемпионов, вижу по 60-70 тысяч зрителей, слышу, как поют гимн Лиги, это до мурашек. Это мечта — оказаться там и выходить под этот гимн и стать одним из героев этой истории, а не просто смотреть с трибуны или по телевизору», — приводит «РБ Спорт» слова Пиняева.

Пиняев является игроком «Крыльев Советов» с 2021 года. Его контракт с самарским клубом рассчитан на 3 года.

В текущем сезоне 18-летний полузащитник провел 10 матчей за клуб из Самары во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал одну результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-pinyaev-mechta-igrat-v-lige-chempionov-stat-odnim-iz-geroev-e-toj-istorii-a-ne-smotret-turnir-po-tv-ili-s-tribuny/
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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