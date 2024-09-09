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Сегодня, 15:53

Пиняев объяснил, почему не намерен продолжать карьеру в «Зените»

Сергей Пиняев.
Фото Global Look Press
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19-летний полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев рассказал, почему не рассматривает возможность дальнейшего перехода в «Зенит».

«Я не думаю, что «Зенит» поменяет стратегию своего футбола ради Пиняева. Если я увижу, что «Зенит» будет действительно пытаться развивать российских футболистов и делать ставку на них, чтобы они делали результат, не были на подхвате, условно, у латиносов, то, возможно, будет смысл об этом поговорить», — приводит слова Пиняева Metaratings.ru со ссылкой на Youtube-канал Нобеля Арустамяна.

Пиняев выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в восьми матчах железнодорожников во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал две голевые передачи.

Контракт Пиняева с красно-зелеными рассчитан до 30 июня 2028 года. Его рыночная стоимость оценивается в восемь миллионов евро по данным портала Transfermarkt.

Источник: Metaratings.ru
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)

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