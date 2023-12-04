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Сегодня, 21:47

Пиняев: «Можно сказать, что с «Зенитом» — это матч жизни»

Алина Савинова
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Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев поделился мыслями о двух победах команды над «Зенитом» в текущем сезоне РПЛ.

Железнодорожники обыграли «Зенит» со счетом 2:1 в матче 9-го тура, а также в рамках 17-го (3:1).

«В чем секрет побед над «Зенитом»? В сплоченности коллектива. Все выходят и стараются. Можно так сказать, что это матч жизни. «Зенит» пятикратный чемпион, каждому хочется почувствовать эмоции от победы над таким соперником. Но в сезоне только два матча с «Зенитом», а есть еще 28 с другими соперниками, где нужно побеждать, чтобы тоже быть топ-командой», — приводит «РБ Спорт» слова Пиняева.

В текущем сезоне 19-летний Пиняев провел 17 матчей в РПЛ, в которых отметился 2 голами и 4 результативными передачами.

«Локомотив» с 28 очками располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-pinyaev-mozhno-skazat-chto-s-zenitom-e-to-match-zhizni/
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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