Пиняев: «Можно сказать, что с «Зенитом» — это матч жизни»



Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев поделился мыслями о двух победах команды над «Зенитом» в текущем сезоне РПЛ.

Железнодорожники обыграли «Зенит» со счетом 2:1 в матче 9-го тура, а также в рамках 17-го (3:1).

«В чем секрет побед над «Зенитом»? В сплоченности коллектива. Все выходят и стараются. Можно так сказать, что это матч жизни. «Зенит» пятикратный чемпион, каждому хочется почувствовать эмоции от победы над таким соперником. Но в сезоне только два матча с «Зенитом», а есть еще 28 с другими соперниками, где нужно побеждать, чтобы тоже быть топ-командой», — приводит «РБ Спорт» слова Пиняева.

В текущем сезоне 19-летний Пиняев провел 17 матчей в РПЛ, в которых отметился 2 голами и 4 результативными передачами.

«Локомотив» с 28 очками располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России.