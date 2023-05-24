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Сегодня, 15:08

Пиняев отреагировал на освобождение Ларина

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев прокомментировал освобождение из-под стражи бывшего директора академии «Чертаново» Николая Ларина.

«Вы сделали много для футбола, но не все то, о чем мечтали. Предстоит много нового и прекрасного. С возвращением!» — написал 18-летний футболист в соцсетях.

В сентябре прошлого года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Ларина к трем годам лишения свободы за мошенничество. Сегодня, 24 мая, Мосгорсуд принял апелляцию защиты на переквалификацию статьи и заменил приговор на условный.

Сергей Пиняев
Футбол
Николай Ларин
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