Пиняев отреагировал на освобождение Ларина

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев прокомментировал освобождение из-под стражи бывшего директора академии «Чертаново» Николая Ларина.

«Вы сделали много для футбола, но не все то, о чем мечтали. Предстоит много нового и прекрасного. С возвращением!» — написал 18-летний футболист в соцсетях.

В сентябре прошлого года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Ларина к трем годам лишения свободы за мошенничество. Сегодня, 24 мая, Мосгорсуд принял апелляцию защиты на переквалификацию статьи и заменил приговор на условный.