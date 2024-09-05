Пиняев: «Драки с Дзюбой не было. Когда это появилось, в команде все просто посмеялись»

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев в интервью «СЭ» прокомментировал информацию о потасовке с нападающим Артемом Дзюбой.

— Драка с Дзюбой...

— Ее не было.

— Понимаю, что не было. Но когда ты впервые увидел сообщения об этом, как отреагировал?

— Когда это появилось, я был в сборной. Все просто посмеялись. Такая работа у СМИ. Главное, чтобы побольше человек прочитали, от этого зависит успешность медиа. Да, люди прочитали. Но было ли это на самом деле? Нет.

Пиняев выступает за «Локомотив» с января прошлого года. В текущем сезоне он провел за красно-зеленых восемь матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.

35-летний Дзюба находится в статусе свободного агента после ухода из «Локомотива» по окончании сезона-2023/24 в связи с завершением контракта.

Полностью интервью с Сергеем Пиняевым читайте на сайте «СЭ».