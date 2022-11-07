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Сегодня, 20:04

Пиняев: «Моя задача — выходить на поле в футболке «Крыльев» и помогать команде»

Алина Савинова
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Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев ответил на вопрос о том, как реагирует на слухи про переход в один из других клубов РПЛ.

«Никак. Занимаюсь своим делом. Моя задача — выходить на поле в футболке «Крыльев» и помогать команде», — приводит «РБ Спорт» слова Пиняева.

Также он отметил, что агент не беспокоит его подобными новостями из интернета.

«Нет, зачем. Как агент может трогать в середине сезона, это неправильно. Я сосредоточен на «Крыльях». Идет сезон, для чего мне нужно, чтобы отвлекали? Нет», — добавил футболист.

В текущем сезоне 18-летний полузащитник провел 10 матчей за клуб из Самары во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал одну результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-pinyaev-mechta-igrat-v-lige-chempionov-stat-odnim-iz-geroev-e-toj-istorii-a-ne-smotret-turnir-po-tv-ili-s-tribuny/
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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