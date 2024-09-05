Пиняев: «О «Зените» я не думал. Не было никаких предложений»

Сегодня, 09:30
Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев в интервью «СЭ» высказался о возможном продолжении карьеры в «Зените».
«Не было никаких предложений. Зачем думать о каком-то следующем шаге, если ты не сделал текущий? Стараюсь исходить из того, что идти нужно шаг за шагом. Если я нахожусь в «Локомотиве», мои мысли только об этой команде. О «Зените» я не думал», — сказал Пиняев «СЭ».
Пиняев выступает за «Локомотив» с января прошлого года. В текущем сезоне он провел за красно-зеленых восемь матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.
Полностью интервью с Сергеем Пиняевым читайте на сайте «СЭ».