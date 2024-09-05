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Сегодня, 11:45

Пиняев: «Переживаю и поддерживаю Осинькина. Хочется, чтобы у «Крыльев Советов» было все хорошо»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев в интервью «СЭ» поддержал главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

«Переписываемся после матчей, поздравляем друг друга с победами. Переживаю, конечно. Хочется, чтобы все было хорошо. Самара — очень футбольный город. Да, там теперь появился «Акрон», но он из Тольятти. А хочется, чтобы именно в Самаре был футбол высшей лиги. У «Крыльев Советов» прекрасный стадион, классный коллектив, отличный тренер. Надеюсь, что у них все будет хорошо. Осинькин может быть уволен? Эту тему с ним не обсуждал. Переживаю и поддерживаю Игоря Витальевича», — сказал Пиняев «СЭ».

После семи туров РПЛ «Крылья Советов» располагаются на десятой строчке в турнирной таблице с шестью очками. В этом сезоне самарская команда одержала только две победы и потерпела восемь поражений во всех турнирах.

Полностью интервью с Сергеем Пиняевым читайте на сайте «СЭ».

Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Игорь Осинькин
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