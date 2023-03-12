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Пиняев — о матче с «Ахматом»: «Можно фильм снимать про эту игру»

Пиняев прокомментировал игру «Локомотива» в матче с «Ахматом»
Виктория Кравченко
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Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев прокомментировал игру команды в матче 19-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:0). В этой встрече футболист забил дебютный гол за железнодорожников.

«Мне кажется, можно фильм снимать про эту игру. Мы рады, что у нас получилось победить в таком ошеломляющем матче, где было все: и борьба, и характер, и наша симпатичная игра до второго удаления. Хорошо, что получилось порадовать наших болельщиков, которые поддерживали нас на стадионе и у телевизоров. Все за нас болели», — цитирует Пиняева пресс-служба москвичей.

«Локомотив» располагается на 13-й строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 19 очков за 19 матчей.

Сергей Пиняев
ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
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