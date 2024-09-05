Пиняев рассказал, чему научился у Дзюбы: «Он фигура, личность»

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев в интервью «СЭ» рассказал, чему научился у бывшего одноклубника Артема Дзюбы.

«Дзюба — фигура, личность. Научился у него справляться с давлением, абстрагироваться, настраивать свою голову на работу. Добрый подсказ был, есть и будет. Он никогда не выходил за рамки. Дзюба очень помог нам на важном отрезке», — сказал Пиняев «СЭ».

35-летний Дзюба находится в статусе свободного агента после ухода из «Локомотива» по окончании сезона-2023/24 в связи с завершением контракта.

Полностью интервью с Сергеем Пиняевым читайте на сайте «СЭ».