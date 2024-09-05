Пиняев: «В «Локомотиве» дедовщины нет. Все желают молодежи только развития»

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев в разговоре с «СЭ» высказался о взаимодействии между молодыми и опытными игроками в команде.

«В нашей команде, к счастью, нет дедовщины. Это дает возможность молодым развиваться. От Димы Баринова и других опытных футболистов идет только поддержка, исключительно рабочий подсказ. Все желают молодежи только развития. Понятно, что могут быть ошибки, а молодых учат правильно на них реагировать. Если у тебя правильная реакция, то тебе все простится. Нужно адекватно относиться к ошибкам — отдавать всего себя игре, отрабатывать и исправлять», — сказал Пиняев «СЭ».

«Локомотив» после семи туров занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 15 очками. В следующем туре железнодорожники сыграют на выезде с «Оренбургом». Матч состоится 14 сентября и начнется в 12.00 по московскому времени.

Полностью интервью с Сергеем Пиняевым читайте на сайте «СЭ».