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Сегодня, 10:45

Пиняев: «В «Локомотиве» дедовщины нет. Все желают молодежи только развития»

Артем Бухаев
Корреспондент
Сергей Пиняев и Тимур Сулейманов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев в разговоре с «СЭ» высказался о взаимодействии между молодыми и опытными игроками в команде.

«В нашей команде, к счастью, нет дедовщины. Это дает возможность молодым развиваться. От Димы Баринова и других опытных футболистов идет только поддержка, исключительно рабочий подсказ. Все желают молодежи только развития. Понятно, что могут быть ошибки, а молодых учат правильно на них реагировать. Если у тебя правильная реакция, то тебе все простится. Нужно адекватно относиться к ошибкам — отдавать всего себя игре, отрабатывать и исправлять», — сказал Пиняев «СЭ».

«Локомотив» после семи туров занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 15 очками. В следующем туре железнодорожники сыграют на выезде с «Оренбургом». Матч состоится 14 сентября и начнется в 12.00 по московскому времени.

Полностью интервью с Сергеем Пиняевым читайте на сайте «СЭ».

Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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