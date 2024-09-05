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Сегодня, 11:15

Пиняев: «Когда начинаешь рефлексировать, понимаешь — лишнее давление только мешает»

Артем Бухаев
Корреспондент
Сергей Пиняев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к вниманию СМИ.

— Как ты проходил через повышенное внимание, авансы и навешивание ярлыков?

Важно держать голову холодной. И понимать, что эти ярлыки ты вешаешь не сам на себя - этим занимаются другие люди. Нужно абстрагироваться от лишнего давления. Для чего оно? Ты сам знаешь, где ты сыграл хорошо, а где плохо. У нас, как и везде, если провел пару хороших матчей, тебя будут восхвалять. Но если один неудачный - тут же принизят. К этому нужно спокойно относиться. Когда начинаешь рефлексировать, то понимаешь, что лишнее давление только мешает.

— Читаешь ли что-то о себе в СМИ?

Стараюсь абстрагироваться в последнее время. Если попадается что-то совсем яркое — мне присылают. В последнее время СМИ стали спокойнее ко мне относиться, потому что у нас есть более молодые ребята, на них сместился фокус внимания.

Пиняев выступает за «Локомотив» с января прошлого года. В текущем сезоне он провел за красно-зеленых восемь матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.

Полностью интервью с Сергеем Пиняевым читайте на сайте «СЭ».

Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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