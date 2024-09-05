Пиняев: «Хочется в Европе быть игроком, на которого рассчитывают. А не просто подписать контракт, сфотографироваться и сидеть на скамейке»

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев в интервью «СЭ» высказался о возможном продолжении карьеры в Европе.

«Официальных предложений не было. Вокруг любого футболиста, наверное, всегда есть какие-то разговоры. Но конкретных предложений у меня и клуба не было. Хотел бы я попробовать? Наверное, да. Но в нынешнее время, как мы все понимаем, это сложно. Нужно четко понимать, куда ты идешь. Каждый футболист хочет отправиться в Европу в статусе игрока, на которого будут рассчитывать. Не просто увидеть, познакомиться, подписать контракт, сфоткаться с футболкой и сидеть на скамейке — нет. У каждого есть амбиции. Если и идти, то в тот клуб, где в тебя верят, где видят тебя частью проекта и хотят твоего развития», - сказал Пиняев «СЭ».

Пиняев выступает за «Локомотив» с января прошлого года. В текущем сезоне он провел за красно-зеленых восемь матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.

Полностью интервью с Сергеем Пиняевым читайте на сайте «СЭ».