Пиняев рассказал об общении с Лариным после ареста функционера

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев в интервью «СЭ» высказался об аресте экс-директора «Чертаново» Николая Ларина.

— Ты упомянул Николая Ларина — обвинительный приговор стал для тебя шоком?

— Конечно. Как и для всего футбольного мира. Когда огласили приговор суда, мы были в дороге на кубковый матч с «Факелом». Нам сообщил об этом помощник Ларина... Конечно, это тяжело. Как нам смириться с тем, что Николай Юрьевич не сможет нам написать, позвонить? Сейчас общаемся по почте, пишем письма. И очень ждем его! Надеюсь, это случится как можно скорее. Для нашего футбола приговор — это огромная потеря.

— Что пишет Ларин?

— Рассказывает про свою жизнь в нынешней обстановке — с кем общается, что делает, смотрит ли футбол. Мы пишем о своих успехах, спрашиваем советы. Стараемся задавать друг другу максимально много вопросов, чтобы получить развернутый ответ обо всем, что происходит.

— Смотрит ли он футбол?

— Только те матчи, которые показывают по телевизору. И если это происходит до отбоя...

— Воспитанники «Чертанова» погасили финансовые требования Москомспорта к Ларину — более 20 миллионов рублей штрафа. Чья это инициатива?

— Это коллективное решение. Любой, кто знает Николая Юрьевича, не мог остаться равнодушным в этой истории. Мы все стараемся помочь ему как можно спокойнее преодолеть эту ситуацию. И сделать так, чтобы он минимально пострадал.