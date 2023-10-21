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РПЛ

Сегодня, 19:05

Пиняев рассказал, считает ли себя одним из лидеров «Локомотива»

Артем Бухаев
Корреспондент
Сергей Пиняев в матче против «Динамо».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев ответил на вопрос, считает ли себя одним из лидеров железнодорожников.

«Лидер? Я футболист «Локомотива». Такой же, как и 25 других игроков. Каждый может быть лидером. Я такой же, как и все», — сказал Пиняев.

«Локомотив» набрал 20 очков и вышел на третье место в РПЛ. «Динамо» с 18 очками идет на пятой строчке в турнирной таблице.

В следующем туре железнодорожники дома сыграют с «Ростовом». Игра пройдет 28 октября. «Динамо» на день позже на своем поле примет «Урал».

Сергей Пиняев
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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