Пиняев рассказал, считает ли себя одним из лидеров «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев ответил на вопрос, считает ли себя одним из лидеров железнодорожников.

«Лидер? Я футболист «Локомотива». Такой же, как и 25 других игроков. Каждый может быть лидером. Я такой же, как и все», — сказал Пиняев.

«Локомотив» набрал 20 очков и вышел на третье место в РПЛ. «Динамо» с 18 очками идет на пятой строчке в турнирной таблице.

В следующем туре железнодорожники дома сыграют с «Ростовом». Игра пройдет 28 октября. «Динамо» на день позже на своем поле примет «Урал».