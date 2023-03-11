Сегодня, 17:54
Сергей Пиняев открыл счет в матче 19-го тура против «Ахмата» и стал одним из самых молодых бомбардиров «Локомотива» в чемпионатах России. Полузащитник, которому в день игры исполнилось 18 лет и 129 дней, расположился на седьмом месте, немного уступив Хвиче Кварацхелии. Рекорд команды принадлежит Александу Рычкову, забившему единственный в карьере гол за «Локо» в 17 лет и 186 дней. До совершеннолетия также отличились Алексей Миранчук, Руслан Пименов и Селсиньо. (Кирилл Бурдаков)
Самые молодые авторы голов «Локомотива» в чемпионатах России:
|
Игрок
|
Дата рождения
|
Дата матча
|
Матч
|
Возраст
|
Александр Рычков
|
29.09.1974
|
03.04.1992
|
Океан (д) — 2:1
|
17 лет 186 дней
|
Алексей Миранчук
|
17.10.1995
|
05.05.2013
|
Амкар (г) — 4:2
|
17 лет 201 день
|
Руслан Пименов
|
25.11.1981
|
08.11.1999
|
Ростсельмаш (д) — 3:0
|
17 лет 348 дней
|
Селсиньо
|
25.08.1988
|
13.08.2006
|
Ростов (г) — 2:1
|
17 лет 353 дня
|
Юрий Петров
|
18.07.1974
|
12.09.1992
|
Локомотив НН (д) — 1:1
|
18 лет 56 дней
|
Хвича Кварацхелия
|
12.02.2001
|
10.05.2019
|
Рубин (д) — 4:0
|
18 лет 87 дней
|
Сергей Пиняев
|
02.11.2004
|
11.03.2023
|
Ахмат (г) — 1:0*
|
18 лет 129 дней
|
Магомед Оздоев
|
05.11.1992
|
17.04.2011
|
Волга (д) — 1:0
|
18 лет 163 дня
|
Алан Гатагов
|
23.01.1991
|
09.08.2009
|
Крылья Советов (г) — 3:1
|
18 лет 198 дней
|
Дмитрий Булыкин
|
20.11.1979
|
01.07.1998
|
Балтика (г) — 3:0
|
18 лет 224 дня
|
Марат Измайлов
|
21.09.1982
|
25.05.2001
|
Зенит (д) — 5:1
|
18 лет 246 дней
|
Динияр Билялетдинов
|
27.02.1985
|
28.03.2004
|
Торпедо (г) — 1:1
|
19 лет 29 дней
* Матч продолжается.