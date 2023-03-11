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Пиняев — седьмой по молодости бомбардир «Локо»

Кирилл Бурдаков
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Сергей Пиняев открыл счет в матче 19-го тура против «Ахмата» и стал одним из самых молодых бомбардиров «Локомотива» в чемпионатах России. Полузащитник, которому в день игры исполнилось 18 лет и 129 дней, расположился на седьмом месте, немного уступив Хвиче Кварацхелии. Рекорд команды принадлежит Александу Рычкову, забившему единственный в карьере гол за «Локо» в 17 лет и 186 дней. До совершеннолетия также отличились Алексей Миранчук, Руслан Пименов и Селсиньо. (Кирилл Бурдаков)

Самые молодые авторы голов «Локомотива» в чемпионатах России:

Игрок

Дата рождения

Дата матча

Матч

Возраст

Александр Рычков

29.09.1974

03.04.1992

Океан (д) — 2:1

17 лет 186 дней

Алексей Миранчук

17.10.1995

05.05.2013

Амкар (г) — 4:2

17 лет 201 день

Руслан Пименов

25.11.1981

08.11.1999

Ростсельмаш (д) — 3:0

17 лет 348 дней

Селсиньо

25.08.1988

13.08.2006

Ростов (г) — 2:1

17 лет 353 дня

Юрий Петров

18.07.1974

12.09.1992

Локомотив НН (д) — 1:1

18 лет 56 дней

Хвича Кварацхелия

12.02.2001

10.05.2019

Рубин (д) — 4:0

18 лет 87 дней

Сергей Пиняев

02.11.2004

11.03.2023

Ахмат (г) — 1:0*

18 лет 129 дней

Магомед Оздоев

05.11.1992

17.04.2011

Волга (д) — 1:0

18 лет 163 дня

Алан Гатагов

23.01.1991

09.08.2009

Крылья Советов (г) — 3:1

18 лет 198 дней

Дмитрий Булыкин

20.11.1979

01.07.1998

Балтика (г) — 3:0

18 лет 224 дня

Марат Измайлов

21.09.1982

25.05.2001

Зенит (д) — 5:1

18 лет 246 дней

Динияр Билялетдинов

27.02.1985

28.03.2004

Торпедо (г) — 1:1

19 лет 29 дней

* Матч продолжается.

Сергей Пиняев
Футбол
ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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