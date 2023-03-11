Пиняев — седьмой по молодости бомбардир «Локо»

Сергей Пиняев открыл счет в матче 19-го тура против «Ахмата» и стал одним из самых молодых бомбардиров «Локомотива» в чемпионатах России. Полузащитник, которому в день игры исполнилось 18 лет и 129 дней, расположился на седьмом месте, немного уступив Хвиче Кварацхелии. Рекорд команды принадлежит Александу Рычкову, забившему единственный в карьере гол за «Локо» в 17 лет и 186 дней. До совершеннолетия также отличились Алексей Миранчук, Руслан Пименов и Селсиньо. (Кирилл Бурдаков)

Самые молодые авторы голов «Локомотива» в чемпионатах России:

Игрок Дата рождения Дата матча Матч Возраст Александр Рычков 29.09.1974 03.04.1992 Океан (д) — 2:1 17 лет 186 дней Алексей Миранчук 17.10.1995 05.05.2013 Амкар (г) — 4:2 17 лет 201 день Руслан Пименов 25.11.1981 08.11.1999 Ростсельмаш (д) — 3:0 17 лет 348 дней Селсиньо 25.08.1988 13.08.2006 Ростов (г) — 2:1 17 лет 353 дня Юрий Петров 18.07.1974 12.09.1992 Локомотив НН (д) — 1:1 18 лет 56 дней Хвича Кварацхелия 12.02.2001 10.05.2019 Рубин (д) — 4:0 18 лет 87 дней Сергей Пиняев 02.11.2004 11.03.2023 Ахмат (г) — 1:0* 18 лет 129 дней Магомед Оздоев 05.11.1992 17.04.2011 Волга (д) — 1:0 18 лет 163 дня Алан Гатагов 23.01.1991 09.08.2009 Крылья Советов (г) — 3:1 18 лет 198 дней Дмитрий Булыкин 20.11.1979 01.07.1998 Балтика (г) — 3:0 18 лет 224 дня Марат Измайлов 21.09.1982 25.05.2001 Зенит (д) — 5:1 18 лет 246 дней Динияр Билялетдинов 27.02.1985 28.03.2004 Торпедо (г) — 1:1 19 лет 29 дней

* Матч продолжается.