Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:52

Пиняев стал самым молодым футболистом, который провел 100 матчей в РПЛ. Прошлый рекорд принадлежал Акинфееву

Кирилл Бурдаков
Статистик
Сергей Пиняев.
Фото Александр Федоров
Telegram Дзен

Матч 25-го тура против «Пари НН» стал для форварда «Локомотива» Сергея Пиняева 100-м в РПЛ.

Полузащитник оказался первым 20-летним юбиляром в истории — в субботу ему исполнилось 20 лет и 168 дней. Предыдущим рекордом 18 лет владел Игорь Акинфеев, сотая игра которого в высшем дивизионе пришлась на его 21-й день рождения.

В пятерку лидеров также входят два Александра — Кокорин и Кержаков, а также Павел Мамаев, успевший, как и Пиняев, поменять клуб еще до размена второй сотни.

Все футболисты, которые провели 100 матчей в высшем дивизионе до празднования 22-летия

Игрок

Дата рождения

Клубы

Дата 100-го матча

Матч

Возраст

Сергей Пиняев

02.11.2004

Крылья Советов, Локомотив

19.04.2025

Пари НН (д) — 0:0*

20 лет 168 дней

Игорь Акинфеев

08.04.1986

ЦСКА

08.04.2007

Химки (г) — 1:1

21 год

Александр Кокорин

19.03.1991

Динамо

22.09.2012

Амкар (д) — 3:2

21 год 187 дней

Александр Кержаков

27.11.1982

Зенит

10.07.2004

Кубань (г) — 3:1

21 год 225 дней

Павел Мамаев

17.09.1988

Торпедо, ЦСКА

14.05.2010

Рубин (г) — 1:0

21 год 239 дней

Алан Дзагоев

17.06.1990

ЦСКА

03.03.2012

Зенит (д) — 2:2

21 год 260 дней

Евгений Варламов

25.07.1975

КАМАЗ

23.04.1997

Черноморец (г) — 0:1

21 год 273 дня

Игорь Яновский

03.08.1974

Алания

18.05.1996

Ротор (г) — 0:3

21 год 288 дней

Александр Беркетов

24.12.1975

Ротор

17.10.1997

Шинник (д) — 1:0

21 год 298 дней

Константин Тюкавин

22.06.2002

Динамо

05.05.2024

Сочи (д) — 3:2

21 год 317 дней

Алексей Миранчук

17.10.1995

Локомотив

15.10.2017

Уфа (г) — 0:1

21 год 364 дня

* Матч продолжается.

Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Читайте также
Россия объявила пасхальное перемирие. Что пишут СМИ
ВС России освободили населенный пункт Шевченко в ДНР
Все о россиянах в первом раунде Кубка Стэнли-2025
Украина ввела санкции против олимпийских чемпионов Великой, Вяльбе и Нагорного
The Athletic: Панарина обвиняли в сексуальном насилии в США
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме: прямая трансляция из храма Гроба Господня
Популярное видео
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Енисей»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета РПЛ, 25-й тур: «Краснодар» — «Ахмат», «Зенит» — «Химки» и другие матчи
Каккоеву грозит длительная дисквалификация. Сколько матчей может пропустить игрок «Пари НН»?
«Краснодар» — «Ахмат»: хозяева выигрывают после первого тайма
Гончаренко после поражения «Пари НН» от «Локомотива»: «У меня есть понимание, как исправить ситуацию»
«Краснодар» — «Ахмат»: Кордоба открыл счет
«Краснодар» — «Ахмат». Онлайн-трансляция матча РПЛ
Пиняев оформил гол-шедевр в сотом матче в РПЛ. И установил необычный рекорд, о котором вы не знали
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя