Пиняев стал самым молодым футболистом, который провел 100 матчей в РПЛ. Прошлый рекорд принадлежал Акинфееву

Сегодня, 17:52
Матч 25-го тура против «Пари НН» стал для форварда «Локомотива» Сергея Пиняева 100-м в РПЛ.
Полузащитник оказался первым 20-летним юбиляром в истории — в субботу ему исполнилось 20 лет и 168 дней. Предыдущим рекордом 18 лет владел Игорь Акинфеев, сотая игра которого в высшем дивизионе пришлась на его 21-й день рождения.
В пятерку лидеров также входят два Александра — Кокорин и Кержаков, а также Павел Мамаев, успевший, как и Пиняев, поменять клуб еще до размена второй сотни.
Все футболисты, которые провели 100 матчей в высшем дивизионе до празднования 22-летия
|
Игрок
|
Дата рождения
|
Клубы
|
Дата 100-го матча
|
Матч
|
Возраст
|
Сергей Пиняев
|
02.11.2004
|
Крылья Советов, Локомотив
|
19.04.2025
|
Пари НН (д) — 0:0*
|
20 лет 168 дней
|
Игорь Акинфеев
|
08.04.1986
|
ЦСКА
|
08.04.2007
|
Химки (г) — 1:1
|
21 год
|
Александр Кокорин
|
19.03.1991
|
Динамо
|
22.09.2012
|
Амкар (д) — 3:2
|
21 год 187 дней
|
Александр Кержаков
|
27.11.1982
|
Зенит
|
10.07.2004
|
Кубань (г) — 3:1
|
21 год 225 дней
|
Павел Мамаев
|
17.09.1988
|
Торпедо, ЦСКА
|
14.05.2010
|
Рубин (г) — 1:0
|
21 год 239 дней
|
Алан Дзагоев
|
17.06.1990
|
ЦСКА
|
03.03.2012
|
Зенит (д) — 2:2
|
21 год 260 дней
|
Евгений Варламов
|
25.07.1975
|
КАМАЗ
|
23.04.1997
|
Черноморец (г) — 0:1
|
21 год 273 дня
|
Игорь Яновский
|
03.08.1974
|
Алания
|
18.05.1996
|
Ротор (г) — 0:3
|
21 год 288 дней
|
Александр Беркетов
|
24.12.1975
|
Ротор
|
17.10.1997
|
Шинник (д) — 1:0
|
21 год 298 дней
|
Константин Тюкавин
|
22.06.2002
|
Динамо
|
05.05.2024
|
Сочи (д) — 3:2
|
21 год 317 дней
|
Алексей Миранчук
|
17.10.1995
|
Локомотив
|
15.10.2017
|
Уфа (г) — 0:1
|
21 год 364 дня
* Матч продолжается.