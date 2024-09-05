Пиняев: «В ночных клубах и развратных заведениях вы меня никогда не увидите»

Сегодня, 09:15
Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев в интервью «СЭ» рассказал, как отношения помогают в развитии карьеры.
— Отношения тебе помогают в развитии карьеры?
— Конечно, это дает спокойствие и стабильность. Проводишь время без юношеского максимализма, в спокойной обстановке. Я в целом сторонник такого отдыха — прогуляться, поесть и лечь спать. Мне нравится такое. Любой нормальный мужчина, если состоит в отношениях, несет ответственность не только за себя. Это заставляет раньше взрослеть.
— Получается, мы никогда не увидим тебя в ночных клубах, барах?
— Бары бывают разные. Может, где-то есть вкусная еда? В ночных клубах и развратных заведениях вы меня никогда не увидите.
Пиняев выступает за «Локомотив» с января прошлого года. В текущем сезоне он провел за красно-зеленых восемь матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.
Полностью интервью с Сергеем Пиняевым читайте на сайте «СЭ».