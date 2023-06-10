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Писарев не поздравил Мостового с началом обучения на тренера: «Много кто обучается. Почему я должен кого-то поздравлять?»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Тренер сборной России Николай Писарев рассказал «СЭ», что не стал поздравлять Александра Мостового с началом обучения для получения тренерской лицензии.

«Поздравил ли Мостового? Нет, не поздравил. У меня обиды никакой нет. Но почему я должен поздравлять кого-то, кто поступает на лицензии? Много кто обучается. Я же не могу всех поздравлять», — сказал Писарев «СЭ».

В мае 2023 года стало известно, что Мостовой подал документы в РФС для обучения на тренерскую лицензию. В ходе карьеры футболиста полузащитник выступал за «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес».

Александр Мостовой
Николай Писарев
Футбол
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